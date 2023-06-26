ЗСУ зайшли на лівий берег Дніпра на Херсонщині – "АТЕШ"

Партизанський рух повідомляє про заходження українських військових на лівобережжя Херсонщини.

Збройні сили України могли зайти на лівий берег Дніпра в Херсонській області.

Про це пише партизанський рух "Атеш".

"Агенти руху "АТЕШ" підтверджують, що ЗСУ на лівому березі Дніпра", - йдеться у повідомленні.

Ввечері 25 червня голова Офісу президента Андрій Єрмак опублікував у Telegram український прапор, проте не коментував ситуацію.

Російські окупанти заявили, що на лівому березі Дніпра в районі Антонівського мосту українські військові не менше трьох діб утримують "невеликий плацдарм". Окупанти написали, що покинули його через постійні обстріли української артилерії та загрозу оточення їхніх сил.

"Атеш" також писав, що вранці 26 червня "покажуть результати щодо Криму та Генічеська".

Нагадаємо, ввечері 25 червня президент Зеленський у своєму зверненні лаконічно прокоментував події на фронті:

"Таврійський напрямок – ви молодці! Дякую". Інших деталей він не вказав. Інформацію російських так званих "воєнкорів" про нібито висадку десанту ЗСУ на лівому березі Дніпра на Херсонщині президент не коментував.

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