ЗСУ під час наступу деокупували суттєву площу територій - Маляр

ЗСУ під час наступу на Бахмутському напрямку за минулий тиждень просунулися до 2 км.

Від початку наступу українська армія звільнила на півдні 130 кв. км територій, а за тиждень - 17 кв. км.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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"Сили оборони України продовжували ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За тиждень внаслідок покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту збільшено площу звільнених територій на 17 кв. км", - йдеться у дописі.

Таврійський напрямок

За словами Маляр, на Таврійському напрямку ворог протягом минулого тижня 148 разів атакував українські позиції.

"За минулий тиждень на Таврійському напрямку зафіксовано 3861 обстріл. Якщо скласти кількість ворожих обстрілів на сході та півдні, то вийде більше 10 тисяч обстрілів за тиждень. Це фактично цілодобово і щохвилини. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом тижня виконали 8783 вогневі завдання", - додала вона.

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Бахмутський напрямок

У Міноборони повідомили про значний успіх на Бахмутському напрямку. Під час наступу наприкінці тижня ЗСУ вдалося просування від 1 до 2 км.

"Наші війська на сході наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування від 1 до 2 км", - зазначила Маляр, додавши, що зараз війська закріплюються на досягнутих рубежах.

Ситуація на Бахмутському напрямку станом на 25 червня / Фото: DeepStateMap

Яка загальна ситуація на сході

На сході українська армія протягом тижня вела і оборонні, і наступальні дії та мала тактичний успіх.

Як наголосила Маляр, ворог здійснював свій наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там і зараз тривають важкі бої. Протягом минулого тижня на цих напрямках відбулося близько 250 бойових зіткнень. Окупанти намагалися витіснити українські війська із займаних позицій, але їм це не вдалося.

"Противник за минулий тиждень на сході здійснив 6457 обстрілів і випустив 315006 боєприпасів. Порівняно з минулим тижнем кількість обстрілів збільшилася", - підсумувала вона.

Нагадаємо, за останньою інформацією від Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 26 червня втрати російської армії становлять 225 580 особового складу. За минулу добу ЗСУ ліквідували 950 окупантів.

Тим часом, як повідомили в українському командуванні, росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень. А на Запорізькому та Херсонському напрямках намагаються не допустити просування українських військ.

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