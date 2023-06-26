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"Це внутрішня справа Росії": як у Китаї прокоментували бунт Пригожина

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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"Це внутрішня справа Росії": як у Китаї прокоментували бунт Пригожина

Китай назвав себе добрим сусідом Росії / Фото: Associated Press

Став відомий коментар речника МЗС Китаю щодо невдалого постання ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє МЗС Китаю.

У запитанні йшлося про те, що Євген Пригожин і всі сили ПВК "Вагнер" виведені зі штабу Південного військового командного центру російської армії. Пригожин, засновник «Групи Вагнера», прийняв пропозицію президента Білорусі Олександра Лукашенка припинити діяльність групи в Росії та вжити подальших заходів для послаблення напруженості.

«Це внутрішня справа Росії. Як дружній сусід Росії та всеосяжний стратегічний партнер для координації нової ери, Китай підтримує Росію в підтримці національної стабільності та досягненні розвитку та процвітання», - прокоментували заколот Пригожина у китайському МЗС.

Нагадаємо, речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що лідер терористів ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин більше не мешкатиме у Росії, він переїде до Білорусі. Також Дмитро Пєсков пообіцяв, що Кремль помилує терористів "Вагнера", які брали участь у "повстанні".

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Дата публікації
Перегляди
1561
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