26 червня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 26 червня, в православному календарі день пам’яті святої Акилини. Свята мучениця Акилина жила у III столітті в Феодосії, що знаходиться на Кримському півострові. Вона народилася в родині християнських батьків і змалечку була прихильницею християнської віри. Вона дуже ревнославила Бога і віддавала час для молитви та духовного зростання.

У той час, коли римський імператор Діоклетіан розпочав переслідування християн, свята Акилина відмовилася відречися від своєї віри. Вона відверто висловлювала свою християнську переконаність і публічно викликала римських жреців на диспут.

Таке поведінка святої Акилини призвело до її арешту та засудження на смерть. Її піддавали жорстоким мукам, але навіть в цих важких моментах вона не зраджувала своїм принципам і не відмовлялася від віри.

Згідно з легендою, перед катуванням свята Акилина помолилася до Бога і винесла пророчий віщун. Вона передбачила, що її мученницька смерть виявиться поштовхом для багатьох людей прийняти християнство. Інший віщун говорив про те, що незабаром імператор Діоклетіан буде покараний за свої злочини проти християн.

26 червня була виконана смертна кара над святою Акилиною.

Церковне свято 26 червня — день пам'яті святителя Трифілія

Святий Трифілій народився в середині VII століття в знатній християнській родині і зростав у любові та послушанні Богові. Від юності він проявляв особливу здатність до молитви і покаяння, а також обдарованість для служіння Церкві.

У ранньому віці святий Трифілій відправився на монаші устави та вступив до монастиря святого Неофіта на острові Кіпр. Там він став знаменитий своєю великою побожністю, глибокими молитвами і своєю мудрістю. За його прикладом багато людей віддавалися монашому життю та віддалися служінню Богу.

Пізніше Трифілій був висвячений в священника і призначений настоятелем монастиря, де він продовжував свою службу. За його релігійні знання і духовну мудрість йому довіряли навіть вищі єпископи, які зверталися до нього для отримання поради і напутніх слів.

За свою бездоганну духовну службу Трифілій був обраний єпископом міста Левкусія на острові Кіпр. У своєму новому посаді він зробив багато для збереження православної віри і розповсюдження християнських цінностей. Святителя Трифілія відзначали як мудрого і милосердного пастора, який завжди був готовий допомогти своїм оточуючим і піклувався про духовне благополуччя своїх прихожан.

Прикмети 26 червня

Народні прикмети 26 червня / Фото: Pexels

Літає багато мошкари — буде хороша погода.

На заході сонця павуки-хрестовики вилізли на павутину — наступного дня очікується погожий день.

По траві катаються собаки до негоди.

Що завтра не можна робити

За народними повір'ями у цю дату забороняли важко працювати. Також намагайтесь не пліткувати, не сваритися і не скаржитися. Наші предки вірили, якщо 26 червня після полудня вийти з дому і відійти на велику відстань, то можна накликати на себе біду.

Що можна робити завтра

Цього дня збиралися всією великою родиною, кликали друзів та сідали за святковий стіл. Головним символом дня вважалася гречка, тому на столі обов'язково були страви з нею. Можна помолитися святій Акилині, щоб вона захистила родину від негараздів та хвороб.

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