Астрологічний прогноз на 26 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: незважаючи на понеділок, від початку нових справ краще відмовитись – навряд чи вони виявляться успішними. Важливі рішення також ухвалювати не варто – найімовірніше, вони виявляться помилковими.

Символ дня: кажан.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір: коричневий, шоколадний, каштановий, мокко.

Щасливі камені дня: олександрит, чорні перли.

За яку частину тіла відповідає: серцево-судинна система.

Хвороби дня: є ймовірність міжреберної невралгії, стенокардії та серцево-судинних захворювань – здебільшого їх причиною стане послаблення імунітету.

Харчування дня: від м'яса, грибів, жирної та важкої для шлунка їжі краще відмовитись. Рекомендується вживати прості, але незвичні страви зі звичних організму продуктів – овочів і фруктів.

Стрижка дня: стригти волосся сьогодні не рекомендується категорично.

Дачні роботи дня: можна займатися обрізанням, прищипуванням, пасинкуванням та живцюванням дерев та чагарників.

Магія та містика дня: під забороною будь-яка магія, але особливо – любовна.

Сни дня: сни нинішнього дня, хоч би якими жахіттями вони були, не мають жодного стосунку до реальності.

Табу дня: не можна виглядати у дзеркала.

Цитата дня: "Художник – це вмістище емоцій"(Марк Шагал).

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