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Астрологический прогноз на 26 июня

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
148
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 26 июня

Астрологический прогноз на 26 июня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: несмотря на понедельник, от начала новых дел лучше отказаться – вряд ли они окажутся успешными. Важные решения также принимать не стоит – скорее всего, они окажутся ошибочными. 

Символ дня: летучая мышь. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый, мокко. 

Счастливые камни дня: александрит, черный жемчуг. 

За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система. 

Болезни дня: есть вероятность межреберной невралгии, стенокардии и сердечно-сосудистых заболеваний – в большинстве случаев их причиной станет ослабление иммунитета. 

Питание дня: от мяса, грибов, жирной и тяжелой для желудка пищи лучше отказаться. Рекомендуется употреблять в пищу простые, но непривычные блюда из привычных организму продуктов – овощей и фруктов. 

Стрижка дня: стричь волосы сегодня не рекомендуется категорически. 

Дачные работы дня: можно заниматься обрезкой, прищипыванием, пасынкованием и черенкованием деревьев и кустарников. 

Магия и мистика дня: под запретом находится любая магия, но особенно – любовная. 

Сны дня: сны нынешнего дня, какими бы кошмарными они ни были, не имеют никакого отношения к реальности. 

Табу дня: нельзя смотреться в зеркала. 

Цитата дня: "Художник – это вместилище эмоций" (Марк Шагал). 

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Дата публикации
Просмотры
148
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