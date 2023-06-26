Астрологический прогноз на 26 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: несмотря на понедельник, от начала новых дел лучше отказаться – вряд ли они окажутся успешными. Важные решения также принимать не стоит – скорее всего, они окажутся ошибочными.

Символ дня: летучая мышь.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый, мокко.

Счастливые камни дня: александрит, черный жемчуг.

За какую часть тела отвечает: сердечно-сосудистая система.

Болезни дня: есть вероятность межреберной невралгии, стенокардии и сердечно-сосудистых заболеваний – в большинстве случаев их причиной станет ослабление иммунитета.

Питание дня: от мяса, грибов, жирной и тяжелой для желудка пищи лучше отказаться. Рекомендуется употреблять в пищу простые, но непривычные блюда из привычных организму продуктов – овощей и фруктов.

Стрижка дня: стричь волосы сегодня не рекомендуется категорически.

Дачные работы дня: можно заниматься обрезкой, прищипыванием, пасынкованием и черенкованием деревьев и кустарников.

Магия и мистика дня: под запретом находится любая магия, но особенно – любовная.

Сны дня: сны нынешнего дня, какими бы кошмарными они ни были, не имеют никакого отношения к реальности.

Табу дня: нельзя смотреться в зеркала.

Цитата дня: "Художник – это вместилище эмоций" (Марк Шагал).

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