26 июня — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 26 июня, в православном календаре – день памяти святой Акилины. Святая мученица Акилина жила в III веке в Феодосии, находящемся на Крымском полуострове. Она родилась в семье христианских родителей и с детства была поклонницей христианской веры. Она очень ревнославила Бога и отдавала время молитве и духовному росту.

В то время, когда римский император Диоклетиан приступил к преследованию христиан, святая Акилина отказалась отречься от своей веры. Она откровенно выражала свою христианскую убежденность и публично вызывала римских жрецов на диспут.

Такое поведение святой Акилины привело к ее аресту и приговору к смерти. Ее подвергали жестоким мучениям, но даже в этих трудных моментах она не изменяла своим принципам и не отказывалась от веры.

Согласно легенде, перед пыткой праздника Акилина помолилась Богу и вынесла пророческий прорицатель. Она предсказала, что ее мученическая смерть окажется толчком для многих людей принять христианство. Другой прорицатель говорил о том, что вскоре император Диоклетиан будет наказан за свои преступления против христиан.

26 июня была исполнена смертная казнь над святой Акилиной.

Церковный праздник 26 июня — день памяти святителя Трифилия

Святой Трифилий родился в середине VII века в знатной христианской семье и рос в любви и послушании Богу. От юности он проявлял особую способность к молитве и покаянию, а также дарование служению Церкви.

В раннем возрасте святой Трифилий отправился на монашеские уставы и поступил в монастырь святого Неофита на острове Кипр. Там он стал знаменит своим великим благочестием, глубокими молитвами и своей мудростью. По его примеру многие люди предавались монашеской жизни и предались служению Богу.

Позднее Трифилий был рукоположен в священника и назначен настоятелем монастыря, где он продолжал свою службу. За его религиозные знания и духовную мудрость ему доверяли даже высшие епископы, которые обращались к нему за советом и напутственными словами.

За свою безупречную духовную службу Трифилий был избран епископом города Левкусия на острове Кипр. В своем новом посту он сделал многое для сохранения православной веры и распространения христианских ценностей. Святителя Трифилия отмечали как мудрого и милосердного пастора, который всегда был готов помочь своим окружающим и заботился о духовном благополучии своих прихожан.

Приметы 26 июня

Народные приметы 26 июня / Фото: Pexels

Летает много мошкары – будет хорошая погода.

На закате пауки-крестовики вылезли на паутину — на следующий день ожидается погожий день.

По траве катаются собаки к ненастью.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям в эту дату запрещали тяжело работать. Также старайтесь не сплетничать, не ссориться и не жаловаться. Наши предки верили, если 26 июня после полудня выйти из дома и отойти на большое расстояние, то можно навлечь на себя беду.

Что можно делать завтра

В этот день собирались всей большой семьей, звали друзей и садились за праздничный стол. Главным символом дня считалась гречка, потому на столе обязательно были блюда с ней. Можно помолиться святой Акилине, чтобы она защитила семью от проблем и болезней.

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