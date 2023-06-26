"Это внутреннее дело России": как в Китае прокомментировали бунт Пригожина

Об этом сообщает МИД Китая.

В вопросе говорилось, что Евгений Пригожин и все силы ППК "Вагнер" выведены из штаба Южного военного командного центра российской армии. Пригожин, основатель «Группы Вагнера», принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить деятельность группы в России и принять дальнейшие меры по ослаблению напряженности.

«Это внутреннее дело России. Как дружественный сосед России и всеобъемлющий стратегический партнер для координации новой эры Китай поддерживает Россию в поддержке национальной стабильности и достижении развития и процветания», — прокомментировали мятеж Пригожина в китайском МИД.

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Напомним, спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что лидер террористов ППК "Вагнер" Евгений Пригожин больше не будет проживать в России, он переедет в Беларусь. Также Дмитрий Песков пообещал, что Кремль помилует участвовавших в "восстании" террористов "Вагнера".

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