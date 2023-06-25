В Госдуме РФ назвали два варианта будущего "вагнеровцев"

Член комитета по обороне Госдумы РФ Виктор Соболев заявил, что те наемники ЧВК "Вагнер", которые заключат контракты с Минобороны, смогут вернуться на войну в Украину, а другие вернутся домой, поскольку их подразделения самораспустятся. Он сомневается, что "вагнеровцам" разрешат присоединиться к Пригожину в Беларуси.

Об этом российский политик сообщил изданию "Подъем".

"Те, кто не принимал непосредственного участия в мятеже, если захотят, заключат контракт с Минобороны и вернутся в зону "СВО". Те, кто принимал участие, пока неясно, что с ними будет, но преследоваться они не будут”, — заявил Соболев.

По его словам, участников "путча Пригожина", скорее всего, отправят по домам и не позволят им присоединиться к Пригожину, которого якобы отправили "в ссылку" в Беларусь.

"Я не думаю, что Лукашенко позволит на территории Беларуси организовать частную военную кампанию, исходя из тех уроков, которые сделала частная военная кампания в России", — отметил российский политик.

Напомним, вечером 24 июня в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко заявили о достигнутой договоренности с предводителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным остановить движение его наемников на территории России.

В воскресенье, 25 июня, Евгений Пригожин не выходил на связь после неудачного военного бунта в России. По договоренности между российским президентом Владимиром Путиным и фейковым президентом РБ Александром Лукашенко, Пригожин должен находиться в Беларуси.

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