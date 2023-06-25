У Держдумі РФ назвали два варіанти майбутнього "вагнерівців"

Член комітету з оборони Держдуми РФ Віктор Соболєв заявив, що ті найманці ПВК “Вагнер”, які укладуть контракти з Міноборони, зможуть повернутися на війну в Україну, інші ж повернуться додому, оскільки їхні підрозділи саморозпустяться. Він сумнівається, що “вагнерівцям” дозволять приєднатися до Пригожина в Білорусі.

Про це російський політик повідомив виданню “Подъем".

“Ті, хто не брав безпосередньої участі в заколоті, якщо захочуть, укладуть контракт із Міноборони та повернуться до зони “СВО”. Ті, які брали участь, поки що незрозуміло, що з ними буде, але переслідуватись вони не будуть”, - заявив Соболєв.

За його словами, учасників “путчу Пригожина”, радше за все, відправлять по домах і не дозволять їм приєднатися до Пригожина, якого, нібито, відправили “в заслання” до Білорусі..

“Я не думаю, що Лукашенко дозволить на території Білорусі організувати приватну військову кампанію, виходячи з тих уроків, які приватна військова кампанія зробила в Росії”, - зауважив російський політик.

Нагадаємо, увечері 24 червня в пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка заявили про досягнуту домовленість із ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним зупинити рух його найманців на території Росії.

У неділю, 25 червня, Євген Пригожин не виходив на зв'язок після невдалого військового бунту у Росії. За домовленістю між російським президентом Володимиром Путіним та фейковим президентом РБ Олександром Лукашенком Пригожин має перебувати у Білорусі.

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