"Сумніваюся, що ми побачили останній акт": Блінкен про заколот Пригожина

Криза, пов'язана зі збройним заколотом вагнерівців проти Кремля, оголила "реальні тріщини" в авторитеті російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, передає CNN .

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За його словами, зараз занадто рано говорити, куди і до чого призведе цей невдалий бунт Пригожина.

"Поки що зарано говорити про те, чим і коли це закінчиться. Але є безліч нових питань, на які Путіну доведеться відповідати найближчими тижнями та місяцями. Картина все ще рухається, і я сумніваюся, що ми побачили останній акт", – каже держсекретар.

На його думку, бунт Пригожина став прямим викликом влади Путіна.

"Але ми можемо сказати наступне: по-перше, те, що ми побачили, є надзвичайним. І я думаю, ви бачили, як з’явилися тріщини, яких раніше не було. Є Пригожин, який публічно ставить під сумнів саму передумову російської агресії проти України, інші уявлення про те, що Україна чи НАТО становлять якусь загрозу для Росії. Є хтось, хто кидає виклик лідерству Путіна дуже публічно і дуже відкрито", — сказав Блінкен.

Також він запевнив, що єдність дій Заходу щодо підтримки України повністю залишається в силі. Блінкен не виключає, що ситуація в РФ може стати перевагою для України під час контрнаступу.

Нагадаємо, що вчора Пригожин зупинив свій марш на Москву за 200 км від російської столиці і передумав здійснювати переворот.

Білоруський диктатор Лукашенко заявив, що домовився з Пригожиним та переконав його терористів припинити бунт. Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Пригожин переїде до Білорусі. Після інформації про втечу Пригожина до Білорусі, експерти оцінюють, чи підуть "вагнерівці" на Київ з півночі.

За інформацією російських пропагандистів, переговори з Пригожиним вів колишній охоронець Путіна, а нині губернатор Тульської області Олексій Дюмін. Саме йому "пророчать" посаду міністра оборони РФ замість Шойгу.

Сьогодні, 25 червня, пресслужба ватажка "Вагнера"заявила, що Пригожин не виходить на зв'язок.

За інформацією пропагандистів РФ, під час "маршу на Москву" вагнерівці ліквідували не менше 13 російських військових. Це військовослужбовці, які знаходилися на бортах збитих літаків. ВКС РФ втратили принаймні 7 повітряних суден.