Что происходит на фронте: Генштаб сообщил последние новости с передовой

За прошедшие сутки противник нанес ракетный удар по территории Украины — задействовал 6 зенитных управляемых ракет с С-300 по гражданским объектам на территории Запорожской области. Кроме того, нанес 33 авиационных удара, также совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил Генштаб.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях — в течение суток произошло 36 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар возле Зеленого Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел наступательные действия в районе западнее Кривошиевки Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлениях Веселого и Раздолевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Торское, Диброва, Белогоровка, Звановка и Спорное.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Миньковки, Григоровки и Богдановки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Хромового и Сухой Балки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении враг совершал наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Красногоровки.

На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Новомихайловки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Безуспешно пытался восстановить утраченное положение в Новодаровке Запорожской области. Нанес авиаудары в районах Левадного и Новоданиловки Запорожской области.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками было уничтожено 6 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 4 состава боеприпасов, станцию РЭБ, 10 артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще 3 важные цели противника.

Напомним, Вооруженные силы Украины во время контрнаступления освободили территории под Красногоровкой Донецкой области, которые были под оккупацией с 2014 года.

Читайте также: