ЗСУ просунулись на Бахмутському напрямку – британська розвідка

Україна активізувала свої наступальні операції навколо Бахмута в Донецькій області у рамках великого контрнаступу Збройних сил.

Про це йдеться у щоденному звіті міністерства оборони Великої Британії.

За даними розвідки, що під час операції за участю кількох бригад українські сили просунулися як на північному, так і на південному флангах Бахмута.

"Було небагато доказів того, що Росія має якісь значні оперативні резерви сухопутних військ, які можна було б використати для посилення протидії численним загрозам, з якими вона зараз стикається у віддалених один від одного секторах, від Бахмута до східного берега річки Дніпро, на відстані понад 200 км", - повідомляють у Міноборони Британії.

Нагадаємо, ЗСУ під час наступу на Бахмутському напрямку за минулий тиждень просунулися до 2 км.

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