Сумні новини: у Сари Йоркської виявили рак

Мати принцес Беатріс та Євгенії вже була прооперована.
Стало відомо, що у Сари Йоркської діагностували рак молочної залози на ранній стадії, який виявили на звичайному мамографічному скринінгу.
"Сарі, герцогині Йоркській, нещодавно був поставлений діагноз "рання форма раку молочної залози, виявлена при звичайному мамографічному обстеженні". Їй порадили пройти операцію, яка відбулася успішно. Герцогиня отримує найкращу медичну допомогу, і її лікарі сказали їй, що прогноз хороший. Вона одужує разом зі своєю сім'єю. Герцогиня хоче висловити величезну подяку всьому медичному персоналу, який підтримав її у ці важкі дні", — заявив представник герцогині.
Як повідомляє журнал People, герцогиня дуже вдячна персоналу, який проводив мамографію і який виявив її хворобу, яка не мала інших симптомів. Досвід герцогині наголошує на важливості регулярного обстеження.
Прессекретар Сари також повідомляє, що герцогиня записала епізод подкасту за день до того, як їй зробили операцію.
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