Сумні новини: у Сари Йоркської виявили рак

Мати принцес Беатріс та Євгенії вже була прооперована.

Стало відомо, що у Сари Йоркської діагностували рак молочної залози на ранній стадії, який виявили на звичайному мамографічному скринінгу.

Сара Йоркська з дочками — принцесами Беатріс та Євгенією / Фото: Сара Фергюсон/Instagram

"Сарі, герцогині Йоркській, нещодавно був поставлений діагноз "рання форма раку молочної залози, виявлена при звичайному мамографічному обстеженні". Їй порадили пройти операцію, яка відбулася успішно. Герцогиня отримує найкращу медичну допомогу, і її лікарі сказали їй, що прогноз хороший. Вона одужує разом зі своєю сім'єю. Герцогиня хоче висловити величезну подяку всьому медичному персоналу, який підтримав її у ці важкі дні", — заявив представник герцогині.

Як повідомляє журнал People, герцогиня дуже вдячна персоналу, який проводив мамографію і який виявив її хворобу, яка не мала інших симптомів. Досвід герцогині наголошує на важливості регулярного обстеження.

Сара Йоркська / Фото: Associated Press

Прессекретар Сари також повідомляє, що герцогиня записала епізод подкасту за день до того, як їй зробили операцію.

Читайте також: