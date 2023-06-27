Членство України в НАТО: рішення не прийнято у Вашингтоні та Берліні - джерело

Співрозмовник ТСН.ua назвав три складових, які важливі для того, щоб Україна стала членом НАТО.

В Україні впроваджено близько 15% стандартів НАТО, але прийняття до Альянсу залишається відкритим питанням.

Про це повідомило поінформоване джерело ТСН.ua в уряді.

"Якщо повертатись до перспективи стати членом НАТО, то можна сказати, що певна кількість стандартів НАТО, які треба прийняти на озброєння - це насправді не є вирішальним чинником в тому, бути чи не бути. Це міф. У інших країн середній показник – 31%-32% стандартів НАТО і десь до 40%-42% нормативних актів. Є країни, у яких 2%. У нас близько 15%. Тобто це означає, що не має значення, скільки впроваджено стандартів, щоб стати членом НАТО", - зазначає наш співрозмовник.

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За словами співрозмовника ТСН.ua, є три складових, які важливі для того, щоб країна стала членом НАТО.

"Є три складових, які насправді важливі для того, щоб країна стала членом Альянсу: наявність цивільно-демократичного контролю за збройними силами. Друге – це зрозумілість, прозорість, звітність, відповідальність по всіх процедурах. А також спроможність їхньої, натівської, індустрії зайти на наш ринок. Оскільки ми сьогодні точно споживаємо і будемо використовувати їхнє озброєння, значить, їхня індустрія зацікавлена продовжувати виготовляти як для нас, так і для них. І третє – це спільне планування операцій. За великим рахунком, потрібно тільки політичне рішення щодо нашого вступу", - повідомило джерело в українському уряді.

Та додало: "За виступами, за питаннями ситуація дуже сильно змінилась на нашу користь. Більшість країн переконані, що ми маємо бути за столом на рівних. Але остаточне рішення не прийнято у двох столицях – Вашингтоні та Берліні. Україні потрібен чіткий сигнал – нас бачать членом НАТО чи ні. Ми його очікуємо".

Саміт НАТО у Вільнюсі

Володимир Зеленський розповів, що він очікує від саміту голів держав та урядів членів НАТО, який відбудетья у Вільнюсі 11 і 12 липня 2023 року, офіційних гарантіїй безпеки.

Зазначимо, що голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що його країна підтримує прискорення процедури приєднання України до НАТО.

Крім того, заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу заявила, що Україна матиме власний шлях щодо вступу до НАТО.

У свою чергу канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав лідерів НАТО під час зустрічі у Вільнюсі зосередитися на нарощуванні боєздатності України – замість її швидкого членства в Альянсі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті НАТО не обговорюватиметься питання запрошення України до членства, але розглядатиметься питання про те, як наблизити Україну до Альянсу. У Вільнюсі для України буде ухвалений "багаторічний пакет допомоги", який, зокрема, передбачатиме модернізацію ЗСУ. За словами Столтенберг, це приведе Україну у відповідність до стандартів НАТО.

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