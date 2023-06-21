Британія підтримує прискорений вступ України до НАТО

Голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що його країна підтримує прискорення процедури приєднання України до НАТО.

Виступаючи на конференції з відновлення України в Лондоні, Клеверлі сказав, що Британія підтримує ідею дозволити Києву уникнути тривалого процесу подання заявки, інформує BBC.

Він зазначив, що країни-члени НАТО готові прискорити розгляд заявки України на вступ до НАТО.

Кореспондент BBC Джеймс Ландейл заявив, що під час вступу до НАТО більшість країн мають пройти через так званий План дій щодо членства в НАТО (MAP) – це формальна процедура, яка покликана забезпечити відповідність потенційних членів стандартам Альянсу. Однак цей процес може розтягнутися на десятиліття.

Голова МЗС Британії заявив, що Україна вже проводить велику кількість реформ, які необхідні для вступу до НАТО.

"Я думаю, що позиція Великої Британії полягає в тому, що вона була б дуже, дуже прихильною, якби ми перейшли далі від Плану дій з огляду на те, що заявки Швеції та Фінляндії не вимагали цього. Українці продемонстрували свою відданість реформуванню армії своїми діями на полі бою. І я думаю, що всі союзники НАТО визнають це", – заявив Клеверлі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу заявила, що Україна матиме власний шлях щодо вступу до НАТО.

Крім того, ми раніше інформували, що генсек НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що вже на саміті в липні цього року буде ухвалено допомогу в модернізації ЗСУ.

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