Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Дія" бере паузу в роботі: навіщо це треба

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
2048
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Дія" бере паузу в роботі: навіщо це треба

"Дія" не працюватиме кілька годин 21 червня / Фото: Unsplash

Від 23:00 цього вечора будуть проводитися технічні роботи.

Дія” планує розширити перелік онлайн-сервісів, тому сьогодні, 21 червня, застосунок не працюватиме від 23:00 до 01:00.

Про це повідомили в пресслужбі “Дії”.

“Щоб ви користувалися найякіснішими онлайн-послугами, ми розширюємося на ще один датацентр. Так сервіси працюватимуть блискавично швидко і максимально захищено. Для переїзду на нове обладнання потрібно трохи часу. Тож онлайн-сервіси не працюватимуть сьогодні від 23:00 до 01:00. Одразу після цього “Дія” буде готова до роботи”, - зазначили в пресслужбі застосунку.

Там також додали, що якщо вам потрібно отримати довідку про несудимість або витяг про місце проживання, сплатити податки або подати заяву про шлюб - зробіть це зараз.

Нагадаємо, що розмитнення авто через застосунок "Дія" стане доступним 2023 року.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2048
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація