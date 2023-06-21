"Дія" бере паузу в роботі: навіщо це треба

“Дія” планує розширити перелік онлайн-сервісів, тому сьогодні, 21 червня, застосунок не працюватиме від 23:00 до 01:00.

Про це повідомили в пресслужбі “Дії”.

“Щоб ви користувалися найякіснішими онлайн-послугами, ми розширюємося на ще один датацентр. Так сервіси працюватимуть блискавично швидко і максимально захищено. Для переїзду на нове обладнання потрібно трохи часу. Тож онлайн-сервіси не працюватимуть сьогодні від 23:00 до 01:00. Одразу після цього “Дія” буде готова до роботи”, - зазначили в пресслужбі застосунку.

Там також додали, що якщо вам потрібно отримати довідку про несудимість або витяг про місце проживання, сплатити податки або подати заяву про шлюб - зробіть це зараз.

Нагадаємо, що розмитнення авто через застосунок "Дія" стане доступним 2023 року.

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