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Україна – Хорватія – 2:0: онлайн-трансляція та огляд матчу молодіжного Євро-2023

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
6172
Час на прочитання
1 хв
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Україна – Хорватія – 2:0: онлайн-трансляція та огляд матчу молодіжного Євро-2023

Україна (U-21) – Хорватія (U-21)

Репортаж і відеоогляд стартового поєдинку команди Руслана Ротаня на континентальній першості.

У середу, 21 червнямолодіжна збірна України (U-21) зіграла проти однолітків з Хорватії в рамках першого туру групового етапу фінального турніру Євро-2023.

Поєдинок відбувся в румунському Бухаресті на стадіоні "Джулешті". Українська збірна перемогла Хорватію з рахунком 2:0.

Огляд матчу

На молодіжному Євро-2023 команда Руслана Ротаня потрапила до групи B, де її суперниками будуть Хорватія, Румунія та Іспанія. До чвертьфіналу вийдуть дві найкращі збірні квартету.

Дивіться також: Молодіжне Євро-2023 з футболу: розклад і результати всіх матчів

Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

Відеотрансляція матчу

До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція поєдинку між молодіжними збірними України та Хорватії.

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Дата публікації
Перегляди
6172
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