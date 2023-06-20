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Молодіжне Євро-2023 з футболу: розклад і результати всіх матчів

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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2781
Час на прочитання
3 хв
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Молодіжне Євро-2023 з футболу: розклад і результати всіх матчів

Євро-2023 (U-21) / Фото: uefa.com

Континентальна першість за участю молодіжної збірної України триватиме від 21 червня до 8 липня.

Від 21 червня до 8 липня у Грузії та Румунії відбуватиметься молодіжне Євро-2023 – чемпіонат Європи з футболу серед гравців віком до 21 року.

На континентальній першості U-21 зіграють 16 національних команд, які поділені на 4 групи. До плейоф вийдуть по дві найкращі збірні з кожного квартету.

Поєдинки турніру приймуть чотири стадіони в Румунії (два – у Клуж-Напоці й два – у Бухаресті) та чотири у Грузії (у Батумі, Кутаїсі й два – у Тбілісі). Матч-відкриття відбудеться в Румунії, а фінал – у Грузії.

Згідно з результатами жеребкування, збірна України потрапила до групи B, де суперниками "синьо-жовтих" будуть Іспанія, Румунія та Хорватія. Усі матчі за участю українців відбудуться в Бухаресті.

Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

ЄВРО-2023 (U-21)
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
ТУР 1
Середа, 21 червня
19:00 Група B УКРАЇНА   ХОРВАТІЯ _:_
19:00 Група A ГРУЗІЯ   ПОРТУГАЛІЯ _:_
19:00 Група A БЕЛЬГІЯ   НІДЕРЛАНДИ _:_
21:45 Група B РУМУНІЯ   ІСПАНІЯ _:_
Четвер, 22 червня
19:00 Група C ЧЕХІЯ   АНГЛІЯ _:_
19:00 Група C НІМЕЧЧИНА   ІЗРАЇЛЬ _:_
19:00 Група D НОРВЕГІЯ   ШВЕЙЦАРІЯ _:_
21:45 Група D ФРАНЦІЯ   ІТАЛІЯ _:_
ТУР 2
Субота, 24 червня
19:00 Група A ГРУЗІЯ   БЕЛЬГІЯ _:_
19:00 Група A ПОРТУГАЛІЯ   НІДЕРЛАНДИ _:_
19:00 Група B РУМУНІЯ   УКРАЇНА _:_
21:45 Група B ІСПАНІЯ   ХОРВАТІЯ _:_
Неділя, 25 червня
19:00 Група C ЧЕХІЯ   НІМЕЧЧИНА _:_
19:00 Група C АНГЛІЯ   ІЗРАЇЛЬ _:_
19:00 Група D ШВЕЙЦАРІЯ   ІТАЛІЯ _:_
21:45 Група D НОРВЕГІЯ   ФРАНЦІЯ _:_
ТУР 3
Вівторок, 27 червня
19:00 Група A НІДЕРЛАНДИ   ГРУЗІЯ _:_
19:00 Група A ПОРТУГАЛІЯ   БЕЛЬГІЯ _:_
21:45 Група B ХОРВАТІЯ   РУМУНІЯ _:_
21:45 Група B ІСПАНІЯ   УКРАЇНА _:_
Середа, 28 червня
19:00 Група C ІЗРАЇЛЬ   ЧЕХІЯ _:_
19:00 Група C АНГЛІЯ   НІМЕЧЧИНА _:_
21:45 Група D ІТАЛІЯ   НОРВЕГІЯ _:_
21:45 Група D ШВЕЙЦАРІЯ   ФРАНЦІЯ _:_
ЧВЕРТЬФІНАЛИ
Субота, 1 липня
1 19:00 А1   С2  
2 22:00 В1   D2  
Неділя, 2 липня
3 19:00 С1   А2  
4 22:00 D1   В2  
ПІВФІНАЛИ
Середа, 5 липня
1 19:00 Переможець чвертьфіналу 1   Переможець чвертьфіналу 3  
2 22:00 Переможець чвертьфіналу 2   Переможець чвертьфіналу 4  
ФІНАЛ
Субота, 8 липня
  19:00 Переможець півфіналу 1   Переможець півфіналу 2  

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Дата публікації
Перегляди
2781
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