Молодіжне Євро-2023 з футболу: розклад і результати всіх матчів

Континентальна першість за участю молодіжної збірної України триватиме від 21 червня до 8 липня.

Від 21 червня до 8 липня у Грузії та Румунії відбуватиметься молодіжне Євро-2023 – чемпіонат Європи з футболу серед гравців віком до 21 року.

На континентальній першості U-21 зіграють 16 національних команд, які поділені на 4 групи. До плейоф вийдуть по дві найкращі збірні з кожного квартету.

Поєдинки турніру приймуть чотири стадіони в Румунії (два – у Клуж-Напоці й два – у Бухаресті) та чотири у Грузії (у Батумі, Кутаїсі й два – у Тбілісі). Матч-відкриття відбудеться в Румунії, а фінал – у Грузії.

Згідно з результатами жеребкування, збірна України потрапила до групи B, де суперниками "синьо-жовтих" будуть Іспанія, Румунія та Хорватія. Усі матчі за участю українців відбудуться в Бухаресті.

Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

ЄВРО-2023 (U-21) ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ ТУР 1 Середа, 21 червня 19:00 Група B УКРАЇНА ХОРВАТІЯ _:_ 19:00 Група A ГРУЗІЯ ПОРТУГАЛІЯ _:_ 19:00 Група A БЕЛЬГІЯ НІДЕРЛАНДИ _:_ 21:45 Група B РУМУНІЯ ІСПАНІЯ _:_ Четвер, 22 червня 19:00 Група C ЧЕХІЯ АНГЛІЯ _:_ 19:00 Група C НІМЕЧЧИНА ІЗРАЇЛЬ _:_ 19:00 Група D НОРВЕГІЯ ШВЕЙЦАРІЯ _:_ 21:45 Група D ФРАНЦІЯ ІТАЛІЯ _:_ ТУР 2 Субота, 24 червня 19:00 Група A ГРУЗІЯ БЕЛЬГІЯ _:_ 19:00 Група A ПОРТУГАЛІЯ НІДЕРЛАНДИ _:_ 19:00 Група B РУМУНІЯ УКРАЇНА _:_ 21:45 Група B ІСПАНІЯ ХОРВАТІЯ _:_ Неділя, 25 червня 19:00 Група C ЧЕХІЯ НІМЕЧЧИНА _:_ 19:00 Група C АНГЛІЯ ІЗРАЇЛЬ _:_ 19:00 Група D ШВЕЙЦАРІЯ ІТАЛІЯ _:_ 21:45 Група D НОРВЕГІЯ ФРАНЦІЯ _:_ ТУР 3 Вівторок, 27 червня 19:00 Група A НІДЕРЛАНДИ ГРУЗІЯ _:_ 19:00 Група A ПОРТУГАЛІЯ БЕЛЬГІЯ _:_ 21:45 Група B ХОРВАТІЯ РУМУНІЯ _:_ 21:45 Група B ІСПАНІЯ УКРАЇНА _:_ Середа, 28 червня 19:00 Група C ІЗРАЇЛЬ ЧЕХІЯ _:_ 19:00 Група C АНГЛІЯ НІМЕЧЧИНА _:_ 21:45 Група D ІТАЛІЯ НОРВЕГІЯ _:_ 21:45 Група D ШВЕЙЦАРІЯ ФРАНЦІЯ _:_ ЧВЕРТЬФІНАЛИ Субота, 1 липня 1 19:00 А1 С2 2 22:00 В1 D2 Неділя, 2 липня 3 19:00 С1 А2 4 22:00 D1 В2 ПІВФІНАЛИ Середа, 5 липня 1 19:00 Переможець чвертьфіналу 1 Переможець чвертьфіналу 3 2 22:00 Переможець чвертьфіналу 2 Переможець чвертьфіналу 4 ФІНАЛ Субота, 8 липня 19:00 Переможець півфіналу 1 Переможець півфіналу 2

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