Молодіжне Євро-2023 з футболу: розклад і результати всіх матчів

Континентальна першість за участю молодіжної збірної України триватиме від 21 червня до 8 липня.
Від 21 червня до 8 липня у Грузії та Румунії відбуватиметься молодіжне Євро-2023 – чемпіонат Європи з футболу серед гравців віком до 21 року.
На континентальній першості U-21 зіграють 16 національних команд, які поділені на 4 групи. До плейоф вийдуть по дві найкращі збірні з кожного квартету.
Поєдинки турніру приймуть чотири стадіони в Румунії (два – у Клуж-Напоці й два – у Бухаресті) та чотири у Грузії (у Батумі, Кутаїсі й два – у Тбілісі). Матч-відкриття відбудеться в Румунії, а фінал – у Грузії.
Згідно з результатами жеребкування, збірна України потрапила до групи B, де суперниками "синьо-жовтих" будуть Іспанія, Румунія та Хорватія. Усі матчі за участю українців відбудуться в Бухаресті.
Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.
|ЄВРО-2023 (U-21)
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|ТУР 1
|Середа, 21 червня
|19:00
|Група B
|УКРАЇНА
|ХОРВАТІЯ
|_:_
|19:00
|Група A
|ГРУЗІЯ
|ПОРТУГАЛІЯ
|_:_
|19:00
|Група A
|БЕЛЬГІЯ
|НІДЕРЛАНДИ
|_:_
|21:45
|Група B
|РУМУНІЯ
|ІСПАНІЯ
|_:_
|Четвер, 22 червня
|19:00
|Група C
|ЧЕХІЯ
|АНГЛІЯ
|_:_
|19:00
|Група C
|НІМЕЧЧИНА
|ІЗРАЇЛЬ
|_:_
|19:00
|Група D
|НОРВЕГІЯ
|ШВЕЙЦАРІЯ
|_:_
|21:45
|Група D
|ФРАНЦІЯ
|ІТАЛІЯ
|_:_
|ТУР 2
|Субота, 24 червня
|19:00
|Група A
|ГРУЗІЯ
|БЕЛЬГІЯ
|_:_
|19:00
|Група A
|ПОРТУГАЛІЯ
|НІДЕРЛАНДИ
|_:_
|19:00
|Група B
|РУМУНІЯ
|УКРАЇНА
|_:_
|21:45
|Група B
|ІСПАНІЯ
|ХОРВАТІЯ
|_:_
|Неділя, 25 червня
|19:00
|Група C
|ЧЕХІЯ
|НІМЕЧЧИНА
|_:_
|19:00
|Група C
|АНГЛІЯ
|ІЗРАЇЛЬ
|_:_
|19:00
|Група D
|ШВЕЙЦАРІЯ
|ІТАЛІЯ
|_:_
|21:45
|Група D
|НОРВЕГІЯ
|ФРАНЦІЯ
|_:_
|ТУР 3
|Вівторок, 27 червня
|19:00
|Група A
|НІДЕРЛАНДИ
|ГРУЗІЯ
|_:_
|19:00
|Група A
|ПОРТУГАЛІЯ
|БЕЛЬГІЯ
|_:_
|21:45
|Група B
|ХОРВАТІЯ
|РУМУНІЯ
|_:_
|21:45
|Група B
|ІСПАНІЯ
|УКРАЇНА
|_:_
|Середа, 28 червня
|19:00
|Група C
|ІЗРАЇЛЬ
|ЧЕХІЯ
|_:_
|19:00
|Група C
|АНГЛІЯ
|НІМЕЧЧИНА
|_:_
|21:45
|Група D
|ІТАЛІЯ
|НОРВЕГІЯ
|_:_
|21:45
|Група D
|ШВЕЙЦАРІЯ
|ФРАНЦІЯ
|_:_
|ЧВЕРТЬФІНАЛИ
|Субота, 1 липня
|1
|19:00
|А1
|С2
|2
|22:00
|В1
|D2
|Неділя, 2 липня
|3
|19:00
|С1
|А2
|4
|22:00
|D1
|В2
|ПІВФІНАЛИ
|Середа, 5 липня
|1
|19:00
|Переможець чвертьфіналу 1
|Переможець чвертьфіналу 3
|2
|22:00
|Переможець чвертьфіналу 2
|Переможець чвертьфіналу 4
|ФІНАЛ
|Субота, 8 липня
|19:00
|Переможець півфіналу 1
|Переможець півфіналу 2
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