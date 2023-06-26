Гороскоп кохання на липень 2023 року

Упродовж липня будьте готові до непростих ситуацій у сфері любовних взаємин. Жінкам не вистачає уваги з боку партнера та ніжності до них. А чоловікам – брутальності та щедрості, принаймні так вважають їхні обраниці.

Протягом місяця Венера та Уран – у конфлікті, що може призвести до несподіваного розірвання стосунків, необґрунтованих претензій одне до одного. Венера входить у ретроградний рух від 23 липня, та її впливи відчуваються набагато раніше, бо від 19 червня до 7 жовтня вона перебуває в петлі ретроградності. А це означає, що те, що відбувається в липні, розвиватиметься ще кілька місяців. Минуле наполегливо стукає у двері, колишні романтичні партнери, коханці, подружжя знову з'являються на життєвому шляху.

Дуже непросто зберегти душевну рівновагу, мир і спокій у родині та партнерських взаєминах. Але треба спробувати це зробити! В липні кожен проходить кармічні іспити, та якщо уроки не були засвоєні, то з кожним разом вони будуть складнішими і складнішими. Якщо щось одне одному не сказали, якщо сталося розставання, але правильних висновків не зробили, необхідно це зробити зараз, до 18 липня.

Від 18 липня 2023 року на 1,5 року включається вісь взаємин у зодіаку Овен-Терези, тому буде легше вибудовувати стосунки, шукати і знаходити своїх людей, гармонійних партнерів. Краще поставити всі крапки над "i" в першій половині місяця, щоб не тягнути вантаж непотрібних проблем у новий цикл.

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ОВЕН

Перша декада місяця трохи затьмарена з'єднанням вашого управителя – Марса – з Чорним Місяцем, але від 11 липня життя налагоджується. Не падайте духом, скоро особисте життя налагодиться! Від 18 липня до вашого знака входить Висхідний Місячний Вузол і приносить із собою чудові можливості для побудови щасливого майбутнього До кінця місяця ви зрозумієте, що всі неприємності, тривоги й сумніви, пов'язані з любовною сферою, залишилися в минулому. Можливо, у вашому полі зору з'явиться кохана й дорога людина, з якою давно знайомі.

ТЕЛЕЦЬ

Складний місяць для сфери кохання. Ваш управитель – Венера – переходить у ретроградний рух, а напружені аспекти з Ураном спочатку та наприкінці липня вносять енергії хаосу й непередбачуваності в особисті взаємини. Липень – не найкращий час, щоб започаткувати знайомства, особливо з протилежною статтю. У протилежному разі стосунки, що почалися, загрожують сильними душевними травмами. Насолоджуйтеся звичним колом спілкування та уникайте нових контактів.

БЛИЗНЯТА

Відносно спокійний місяць для сфери романтики й кохання. Ви радше будете спостерігачем драм і з'ясування стосунків. Намагайтеся не брати участі в цьому, отримуйте корисний досвід на помилках інших. Від 11 липня планетарні енергії спонукатимуть вас до рішучих дій щодо втілення найсміливіших планів у сімейному житті, розвитку поточних стосунків. Голова, прояснена від усіх сумнівів, які її краяли, працюватиме максимально продуктивно, залишаючи проте місце для розумної самокритичності.

РАК

Ви відчуватимете приплив сил і внутрішньої енергії, особливо представники чоловічої статі. Готові брати на себе навіть важкі, на перший погляд, зобов'язання. Не дивуйтеся, якщо підлітки-Раки масово захочуть одружуватися та виходити заміж, народжувати дітей. Загалом, те саме стосується і дорослих представників цього знака зодіаку. Друга половина липня принесе багато яскравих подій, зустрічей, романтичних захоплень. Можливо, та людина, яку знаєте давно, зацікавить вас інакше, ніж просто сусід, колега, друг.

ЛЕВ

Ви постійно опиняєтеся в центрі розбірок між іншими людьми, є ризик виявитися винними в якійсь сімейній драмі. У вашому знаку зодіаку розгортається цікавий сюжет: Венера переходить у ретроградний рух, утворюючи напружені аспекти з Ураном, та з'єднується з Чорним Місяцем. Поступово до них приєднується Меркурій. Давно у вашому житті не було чогось подібного, не варто очікувати від липня плавності життя. Настав час переглянути свої взаємини, зізнатися собі та партнерові в тому, де ви не маєте рації. Лише в цьому разі вдасться уникнути кризи в особистому житті.

ДІВА

Стосунки із протилежною статтю розхитують вашу нервову систему та емоційність. Найкраще уникати гострих ситуацій у взаєминах, займатися звичними, повсякденними справами та не підставляти голову під обух. Не довіряйте гарним словам – дивіться лише на реальні вчинки! Наприкінці липня планетарні енергії трохи відривають вас від землі й нагальних питань. Можуть з'явитися люди з минулого, які принесуть певний безлад у ваше сімейне життя чи романтичні стосунки.

ТЕРЕЗИ

Настав доленосний період у вашому житті, коли необхідно зробити вибір. Непростий місяць: будуть і сльози, і хвилини щастя, і розгубленість. Ваш управитель – Венера – зараз у петлі ретроградності, концентрація енергій – від 23 липня. Минуле затягує вас, як у багнюку, але іноді з'являються ті люди, які можуть допомогти вам вийти зі стану невдоволення своїм особистим життям. Наприкінці липня все лише починається, але у третю декаду є й щасливі можливості, головне – не вагатися та ухвалити вірне рішення на користь майбутнього.

СКОРПІОН

Ви відчуваєте енергетичний підйом, з'явля.ться неймовірна завзятість та мужність, тому на тлі суперників і суперниць ваші шанси максимальні. В середині місяця планетарні енергії можуть зробити вас надмірно щедрими або, навпаки, навіяти думку спробувати використовувати інших людей у меркантильних цілях. Наприкінці липня великий ризик втрапити в неприємну любовну історію. Намагайтеся не метушитися, не поспішайте і не квапте вашого романтичного або шлюбного партнера, відкладіть справи, які не приносять задоволення.

СТРІЛЕЦЬ

Весь липень емоції зашкалюватимуть, вас накриватиме бажання то жити на широку ногу, то пуститися берега. Протягом місяця планети непомірно роздмухують вашу егоцентричність та бажання оточити себе шанувальниками. Прагнення до захопливих поглядів і компліментів можна буде вгамувати, одягнувшись в ефектне вбрання, що відповідає модним тенденціям. Повсюдний позитивний настрій передаватиметься навіть скептикам, уможливлюючи залагодження найсуперечливіших ситуацій у любовній сфері та в сімейному житті.

КОЗОРІГ

Енергії планет вас випробовують, сковують ваші емоції та змушують ховати переживання якнайдалі. Ви станете трохи тривожнішими й менш балакучими, закриваючись навіть від близьких друзів і коханих. Та все ж спробуйте відкрити серце партнерові, можливо, навіть колишньому. Якщо ви не задоволені стосунками в теперішньому – шукайте причини в минулому. Зараз є шанс усе виправити. Можливо, настав час кардинально змінити своє життя, відверто поговорити зі шлюбним партнером.

ВОДОЛІЙ

Суворо слідкуйте за виконанням взятих на себе обіцянок і зобов'язань, зробіть усе можливе, щоб не розчарувати кохану людину, нікого не підвести. Опозиція ретроградної Венери в Леві підштовхуватиме вас до того чи іншого рішення, додаватиме дратівливих обставини у ваше життя. Це місяць трансформації особистих взаємин, дорослішання, усвідомлення та визнання минулих помилок. Не шукайте нового, розберіться зі старим. Можливо, відбудеться чудове перетворення, і людина, близька в минулому чи зараз, побачить вас з іншого боку.

РИБИ

Дозвольте собі розслабитися, зменште зовнішню діяльність, якщо така можливість є, відпочиньте з коханою людиною, вирушайте у відпустку. Якщо ж такої можливості немає, дотримуйтеся виключно второваного маршруту та уникайте скупчення людей. Публічність і професійна активність зараз не дуже сприятливі для вас, особливо у другій половині місяця. Є ризик опинитися в неприємній ситуації, зав'язати непотрібний службовий роман та стати причиною розладу в сімейних парах.

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