Збірна України на останніх хвилинах втратила перемогу над Іспанією на молодіжному Євро-2023 (відео)

Команда Руслана Ротаня посіла друге місце у своїй групі та продовжить боротьбу в плейоф.

Молодіжна збірна України (U-21) зіграла внічию проти команди Іспанії в заключному матчі групового етапу фінального турніру Євро-2023. Поєдинок на стадіоні "Джулешті" в румунському Бухаресті завершився з рахунком 2:2 .

Команда Руслана Ротаня вийшла вперед на 43-й хвилині. Олександр Назаренко на швидкості протягнув м'яч правим флангом і виконав подачу до центру штрафного майданчика на голову Богдану В'юннику, а той пробив під поперечину.

На самому старті другого тайму іспанці відігралися. На 49-й хвилині Олександр Сирота намагався вибити м'яч після прострілу Родріго Рікельме з лівого флангу, але влучив у Івана Желізка, від якого м'яч відлетів у ворота.

На 81-й хвилині наша команда знову повела в рахунку. Воротар іспанців Лео Роман збив Данила Сікана у власному карному майданчику, а Георгій Судаков впевнено реалізував пенальті.

Проте втримати перемогу "синьо-жовтим" не вдалося. На останній хвилині основного часу Абель Руїс забив гол, який приніс "Червоній фурії" нічию.

Огляд матчу

Варто зазначити, що обидві збірні за тур до кінця групового етапу забезпечили собі вихід до плейоф турніру, набравши по 6 очок у стартових двох турах.

Тому в очному протистоянні Україна та Іспанія визначали переможця квартету B. Іспанці з 7 очками посіли першу сходинку завдяки кращій різниці забитих і пропущених голів. "Синьо-жовті" теж набрали 7 балів, але фінішували на другому місці.

У паралельному поєдинку 3-го туру групи B унічию (0:0) зіграли Хорватія та Румунія, які достроково втратили шанси вийти до плейоф. Вони завершили груповий етап, маючи по одному заліковому пункту у своїй скарбничці.

Раніше команда Ротаня на континентальній першості перемогла Хорватію (2:0) та вирвала перемогу над Румунією (0:1). Своєю чергою, збірна Іспанії здобула розгромну перемогу над румунами (0:3) та мінімально обіграла хорватів (1:0).

Фінальна частина Євро-2023 (U-21) триватиме до 8 липня в Грузії та Румунії. У чвертьфіналі українці зустрінуться зі збірною, яка посяде першу сходинку квартету D.

Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

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