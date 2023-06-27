Фірташ отримав від Білорусі дипломатичну посаду у Відні - ЗМІ

Фірташ домігся того, що після дев'яти років судової тяганини у справі про його екстрадицію до США розгляд справи буде розпочато наново.

Український бізнесмен Дмитро Фірташ, якого Австрія напередодні відмовилася екстрадувати до Сполучених Штатів за звинуваченням у корупції, намагається отримати дипломатичний імунітет через роботу при UNIDO (Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку).

Про це йдеться у DW з посиланням на рішення Вищого земельного суду Відня у кримінальних справах від 14 червня.

Щоб залишитися в Австрії, Фірташ отримав від Білорусі дипломатичну посаду у Відні.

Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) - одна з маловідомих для широкого загалу міжнародних агенцій у структурі ООН, яка має сприяти індустріалізації постколоніальних країн третього світу. Проєкти UNIDO, зокрема, координуються зі штаб-квартири у Відні. Саме там Фірташ, у якого є і зв'язки з Африкою, і діяльність у галузі торгівлі російським газом, намагається отримати дипломатичний імунітет через роботу при UNIDO.

За інформацією джерела, Фірташ домігся того, що після дев'яти років судової тяганини у справі про його екстрадицію до США розгляд справи буде розпочато наново. Ключовий аргумент - посада, яку обійняв при UNIDO бізнесмен, за наполяганням його адвокатів, передбачає дипломатичний імунітет від кримінального переслідування.

Таож джерело зазначає, що дипломатична кар'єра Дмитра Фірташа у Відні пов'язана з режимом на чолі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком. Як зазначено у тексті рішення Вищого земельного суду Відня, Фірташ має статус радника постійного представництва Республіки Білорусь при міжнародних організаціях у Відні. Ноту про делегування українського бізнесмена як представника при Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку було передано до штаб-квартири UNIDO 29 червня 2021 року. Саме на підставі цього статусу Дмитро Фірташ вимагає зупинити процедуру екстрадиції до США, посилаючись на дипломатичний імунітет.

На запитання видання щодо нової посади Фірташа посольство Білорусі у Відні поки не відповіло.

Речник адвокатів Фірташа повідомив DW, що коментарі щодо судових процесів не надаються. Таким чином без відповіді залишилося запитання, чи було призначення Фірташа радником у Відні погоджене з правителем Білорусі Олександром Лукашенком або урядом у Мінську і з чиєї саме ініціативи українець почав працювати радником при представництві Білорусі.

Нагадаємо, український олігарх Дмитро Фірташ отримав мільярдні прибутки від співпраці з російським “Газпромом”.

16 червня, Вищий регіональний суд Відня відхилив прохання США щодо екстрадиції Фірташа.

А раніше, 15 травня 2023 року, Дмитро Фірташ отримав підозру від СБУ щодо привласнення державного газу на мільярди гривень.

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