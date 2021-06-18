РНБО запроваджує санкції проти Фірташа і Фукса

Щодо олігархів застосують повний пакет санкцій.

У п'ятницю, 18 червня, на засіданні Ради національної безпеки і оборони України ввели повний пакет санкцій відносно олігарха Дмитра Фірташа і "російського бізнесмена" Павла Фукса. Про це повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, санкції щодо Фірташа застосовані через його участь у титановому бізнесі.

"Постачання сировини, яке зафіксували співробітники СБУ, йде на військові підприємства РФ, ми не можемо допустити, щоб це продовжувалось. Це тривало доволі довго, на сьогодні це військові підприємства, які перебувають під нашими санкціями", - зазначив з цього приводу Данілов.

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Також санкції застосовано щодо російського бізнесмена Павла Фукса.

Секретар РНБО підкреслив, що стосовно Фукса було введено "повний комплект санкцій, які ми можемо застосувати, згідно нашого законодавства".

Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про введення санкцій щодо нардепа від "Опозиційною платформи – За життя" Віктора Медведчука та низки інших осіб і компаній. Серед фізичних осіб, проти яких ввели санкції, п'ять громадян Росії та троє громадян України.

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