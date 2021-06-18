СНБО вводит санкции против Фирташа и Фукса

Относительно олигархов будет применен полный пакет санкций

В пятницу, 18 июня, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины ввели полный пакет санкций в отношении олигарха Дмитрия Фирташа и "российского бизнесмена" Павла Фукса. Об этом сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, санкции в отношении Фирташа применены из-за его участия в титановом бизнесе.

"Поставка сырья, которое зафиксировали сотрудники СБУ, идет на военные предприятия РФ, мы не можем допустить, чтобы это продолжалось. Это продолжалось довольно долго, на сегодня это военные предприятия, находящиеся под нашими санкциями", - отметил по этому поводу Данилов.

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Также санкции применены в отношении российского бизнесмена Павла Фукса.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в отношении Фукса было введено "полный комплект санкций, которые мы можем применить, согласно нашего законодательства".

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций в отношении нардепа от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и ряда других лиц и компаний. Среди физических лиц, против которых введены санкции, пять граждан России и трое граждан Украины.

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