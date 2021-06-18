ВОЗ: коронавирус "Delta" становится доминирующим в мире

Delta на пути к тому, чтобы стать доминирующим вариантом во всем мире.

Ведущий научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Суминанат заявила в пятницу, 18 июня, что дельта-вариант COVID-19, впервые обнаруженный в Индии, становится господствующим вариантом коронавируса в мире. Это происходит из-за его высокой способностью передаваться от человека к человеку.

Об этом Суминанат заявила на сегодняшней пресс-конференции, передает Reuters.

"Вариант Delta на пути к тому, чтобы стать доминирующим вариантом во всем мире благодаря своей повышенной способности передаваться", — заявила Сумья Суминанат.

Напомним, что Украину может накрыть волна коронавируса, вызванная новым штаммом "Дельта" индийского происхождения. Этот самый заразный и агрессивный штамм, который уже обнаружили, в частности, в соседней России. Исследователи говорят, что этим видом коронавируса заразился каждый четвертый больной COVID-19 россиянин.

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