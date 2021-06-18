ВООЗ: коронавірус "Delta" стає домінуючим у світі

Delta на шляху до того, щоб стати домінуючим варіантом у всьому світі.

Провідний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я Сум'я Сумінанат заявила у п’ятницю, 18 червня, що дельта-варіант COVID-19, вперше виявлений в Індії, стає панівним варіантом коронавірусу у світі. Це відбувається через його високу здатність передаватися від людини до людини.

Про це Сумінанат заявила на сьогоднішній пресконференції, передає Reuters.

"Варіант Delta на шляху до того, щоб стати домінуючим варіантом у всьому світі завдяки своїй підвищеній здатності передаватися", - заявила Сум'я Сумінанат.

Нагадаємо, що Україну може накрити хвиля коронавірусу, спричинена новим штамом "Дельта" індійського походження. Цей найзаразнійший і найагресивніший штам вже виявили, зокрема, у сусідній Росії. Дослідники кажуть, що цим видом коронавірусу інфікувався кожен четвертий хворий на COVID-19 росіянин.

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