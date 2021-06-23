У Конгресі США вимагають екстрадиції Фірташа з Австрії

Група американських законодавців припускає, що українських олігарх корумпував австрійську судову систему.

Депутати конгресу США, які представляють демократів та республіканців, звернулися з листом до Білого дому, в якому вимагають збільшити зусилля для екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа з Австрії. Про це в середу, 23 червня, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на текст документа.

Депутати-демократи Марсі Каптур і Майк Квіґлі, а також республіканці Брайан Фіцпатрік та Енді Гарріс направили листа державному секретареві США Ентоні Блінкену та генпрокурору Мерріку Гарленду. У ньому вони висловили припущення, що Дмитро Фірташ підкупив австрійську судову систему, щоб уникнути екстрадиції в США.

“Ми стурбовані тим, що пан Фірташ використав своє значне багатство та зловмисний вплив, щоб зруйнувати правову систему цієї країни для уникнення екстрадиції та відповідальності перед законом”, – сказано в тексті цього документа.

Справа екстрадиції українського олігарха до США тягнеться від червня 2013 року, коли його та ще п’ятьох осіб звинуватили у спробі через хабар індійським чиновникам у розмірі щонайменше 18,5 мільйона доларів придбати титанову шахту в Індії. Фірташ нібито планував стати постачальником продукції для американського аерокосмічного підприємства-гіганта Boeing.

Українському олігарху генеральна прокуратура США висунула обвинувачення у хабарництві, після чого його заарештували у Відні, де він на той час проживав. Відтоді Фірташ протидіє спробам США домогтися його екстрадиції з Австрії.

У червні 2019 року Верховний суд Австрії своїм рішенням підтримав екстрадицію олігарха. Та невдовзі суд нижчої інстанції зупинив його дію, щоб дати можливість Фірташу надати нові докази, які можуть дати підстави для перегляду справи.

У Міністерстві юстиції Австрії наразі не прокоментували цього листа.

Нагадаємо, що 18 червня РНБО України запровадила максимальний пакет санкцій проти російського бізнесмена Павла Фукса і українського олігарха Дмитра Фірташа.

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