Фирташ получил от Беларуси дипломатическую должность в Вене — СМИ

Фирташ добился того, что после девяти лет судебных разбирательств по делу о его экстрадиции в США рассмотрение дела будет начато заново.

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, которого Австрия накануне отказалась экстрадировать в Соединенные Штаты по обвинению в коррупции, пытается получить дипломатический иммунитет из-за работы при UNIDO (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию).

Об этом говорится в DW со ссылкой на решение Высшего земельного суда Вены по уголовным делам от 14 июня.

Чтобы остаться в Австрии, Фирташ получил от Беларуси дипломатическую должность в Вене.

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) – одно из малоизвестных для широкого круга международных агентств в структуре ООН, которая должна способствовать индустриализации постколониальных стран третьего мира. Проекты UNIDO, в частности, координируются из штаб-квартиры в Вене. Там Фирташ, у которого есть и связи с Африкой, и деятельность в области торговли российским газом, пытается получить дипломатический иммунитет через работу при UNIDO.

По информации источника, Фирташ добился того, что после девяти лет судебных разбирательств по делу о его экстрадиции в США рассмотрение дела будет начато заново. Ключевой аргумент – должность, которую занял при UNIDO бизнесмен, по настоянию его адвокатов, предусматривает дипломатический иммунитет от уголовного преследования.

Также источник отмечает, что дипломатическая карьера Дмитрия Фирташа в Вене связана с режимом во главе с белорусским диктатором Александром Лукашенко. Как отмечается в тексте решения Высшего земельного суда Вены, Фирташ имеет статус советника постоянного представительства Республики Беларусь при международных организациях в Вене. Нота о делегировании украинского бизнесмена как представителя при Организации Объединенных Наций по промышленному развитию была передана в штаб-квартиру UNIDO 29 июня 2021 года. Именно на основании этого статуса Дмитрий Фирташ требует остановить процедуру экстрадиции в США, ссылаясь на дипломатический иммунитет.

На вопрос издания по новой должности Фирташа посольство Беларуси в Вене пока не ответило.

Спикер адвокатов Фирташа сообщил DW, что комментарии по поводу судебных процессов не предоставляются. Таким образом, без ответа остался вопрос, был ли назначение Фирташа советником в Вене согласован с правителем Беларуси Александром Лукашенко или правительством в Минске и по чьей именно инициативе украинец начал работать советником при представительстве Беларуси.

Напомним, украинский олигарх Дмитрий Фирташ получил миллиардные доходы от сотрудничества с российским "Газпромом".

15 мая 2023 года Дмитрий Фирташ получил подозрение от СБУ по присвоению государственного газа на миллиарды гривен.

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