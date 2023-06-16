Суд в Вене отказал в экстрадиции Фирташа в США

В пятницу, 16 июня, Высший региональный суд Вены отклонил просьбу Соединенных Штатов по экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Его дело, слушание которого длится более 9 лет, было возвращено на повторное рассмотрение.

Об этом сообщает австрийское издание Wiener Zeitung.

Обвинение против Фирташа было предъявлено в США в 2014 году. Ему инкриминируют подкуп чиновников в Индии по меньшей мере на 18,5 миллиона долларов США, чтобы получить лицензии на проект по добыче титана, в котором также были заинтересованы американские компании. США подали запрос на экстрадицию находившегося в Австрии украинского олигарха.

Дмитрий Фирташ тогда же был арестован, но вскоре был освобожден из-под стражи после внесения залога в 125 миллионов евро. С того времени ему запрещено выезжать из Австрии.

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Дело Фирташа пришлось рассматривать многим судам. В 2015 году Венский региональный суд отказал в экстрадиции. Прокуратура США подала жалобу через представительную прокуратуру Австрии. Тогда следующая инстанция – Высший региональный суд Вены – в 2017 году решил, что экстрадиция допустима. Это, в сущности, подтвердил Верховный Суд в 2019 году.

Но защита подала ходатайство о повторном рассмотрении, отклоненном в марте 2022 года региональным судом в Вене. Сегодня Высший региональный суд Вены объявил, что есть основания для повторного рассмотрения дела.

По жалобе Фирташа было принято решение о возобновлении экстрадиционного производства. Таким образом, решение Высшего регионального суда Вены от февраля 2017 отменено. Венский региональный суд по уголовным делам теперь должен снова решить вопрос о приемлемости экстрадиции на основе новых доказательств.

После объявленного решения суда адвокат Фирташа заявил, что в этом "слишком длительном процессе" были сложные и стрессовые ситуации для г-на Фирташа и его семьи.

В издании напомнили, что в 2022 году украинская диаспора пикетировала виллу Фирташа в шикарном венском районе Гитцинг. Олигарха, когда-то получивший миллиардные доходы от сотрудничества с российской газовой компанией "Газпром", обвиняли в поддержке Путина. Он отрицал обвинения.

Напомним, 15 мая 2023 года олигарх Дмитрий Фирташ получил от Службы безопасности Украины о присвоении государственного газа на миллиарды гривен.

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