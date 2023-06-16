Джонсон нашел новую работу: кем будет работать экс-премьер Британии

На новой работе Джонсон будет получать "шестизначную сумму".

Экспремьер Великобритании и эксдепутат Палаты общин Борис Джонсон отныне будет работать в сфере журналистики.

Об этом сообщает Politico Europe.

Как пишет издание, Джонсон будет писать еженедельную колонку для издания Daily Mail. Вероятно, что таинственный "эрудированный новый колумнист", появившийся на первой полосе пятничного выпуска газеты, указывает на Джонсона.

Более того, за написание колонки Джонсон будет получать "шестизначную сумму".

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"Написание колонок для Mail станет первой регулярной журналистской работой Джонсона после ухода из Daily Telegraph в 2019 году", — отмечает издание.

Несмотря на это, редакторы Mail, возможно, не в восторге от новости о своем новом звездном колумнисте, поскольку бывшие коллеги Джонсона вспоминают о проблемах совместной работы.

Ранее бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку, ознакомившись с отчетом дела Partygate, связанного с вечерками на Даунинг-стрит во время локдауна.

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