Іспанія – Україна: онлайн-трансляція матчу молодіжного Євро-2023

У разі перемоги команда Руслана Ротаня посяде перше місце в групі.

У вівторок, 27 червня, молодіжна збірна України (U-21) зіграє проти команди Іспанії в заключному матчі групового етапу фінального турніру Євро-2023.

Поєдинок відбудеться в румунському Бухаресті на стадіоні "Джулешті". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Обидві збірні вже забезпечили собі вихід до плейоф турніру, набравши по 6 очок у стартових двох турах. Тому в очному протистоянні Україна та Іспанія визначать переможця квартету B.

Команда Руслана Ротаня на континентальній першості вже перемогла Хорватію (2:0) та вирвала перемогу над Румунією (0:1). Збірна Іспанії здобула розгромну перемогу над румунами (0:3) та мінімально обіграла хорватів (1:0).

Перед останнім туром Іспанія випереджає Україну завдяки кращій різниці забитих і пропущених голів, тому "синьо-жовтим" потрібно вигравати очну зустріч, щоб посісти перше місце в групі.

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Фінальна частина Євро-2023 (U-21) триватиме до 8 липня в Грузії та Румунії. У чвертьфіналі українці зустрінуться зі збірною, яка посяде першу або другу сходинку квартету D.

Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку між молодіжними збірними України та Іспанії.