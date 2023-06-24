Збірна України достроково вийшла до чвертьфіналу молодіжного Євро-2023

"Синьо-жовті" гарантували собі путівку до плейоф після перемоги іспанців над хорватами.

Молодіжна збірна України (U-21) з футболу за тур до завершення групового етапу Євро-2023 забезпечила собі участь у плейоф турніру.

Це сталося після перемоги Іспанії над Хорватією в матчі другого туру квартету B. "Червона фурія" мінімально обіграла "картатих" (1:0) завдяки швидкому голу Абеля Руїса на першій хвилині зустрічі.

Таким чином, українська збірна (6 очок) точно фінішує на першому або другому місці у своїй групі, що означає вихід до чвертьфіналу.

Путівку до плейоф також завоювала команда Іспанії (6 балів), яка наразі випереджає Україну за додатковими показниками. А ось Хорватія та Румунія, які ще не набирали залікових пунктів на цьому турнірі, втратили шанси вийти з групи.

Команда Руслана Ротаня розпочала континентальну першість із двох перемог. У першому турі наша збірна перемогла Хорватію (2:0), а в другому вирвала перемогу над Румунією (0:1).

У заключному турі групового чемпіонату Європи у вівторок, 27 червня, збірна України зіграє з Іспанією, а Хорватія поміряється силами з Румунією.

У чвертьфіналі українці зустрінуться зі збірною, яка посяде першу або другу сходинку квартету D. Це буде Франція, Швейцарія, Норвегія або Італія.

Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

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