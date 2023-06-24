Сборная Украины досрочно вышла в четвертьфинал молодежного Евро-2023

"Сине-желтые" гарантировали себе путевку в плей-офф после победы испанцев над хорватами.

Молодежная сборная Украины (U-21) по футболу за тур до завершения группового этапа Евро-2023 обеспечила себе участие в плей-офф турнира.

Это произошло после победы Испании над Хорватией в матче второго тура квартета B. "Красная фурия" минимально обыграла "клетчатых" (1:0) благодаря быстрому голу Абеля Руиса на первой минуте встречи.

Таким образом, украинская сборная (6 очков) точно финиширует на первом или втором месте в своей группе, что означает выход в четвертьфинал.

Путевку в плей-офф также завоевала команда Испании (6 баллов), которая опережает Украину по дополнительным показателям. А вот Хорватия и Румыния, еще не набиравшие зачетных пунктов на этом турнире, потеряли шансы выйти из группы.

Команда Руслана Ротаня начала континентальное первенство с двух побед. В первом туре наша сборная победила Хорватию (2:0), а во втором вырвала победу над Румынией (0:1).

В заключительном туре группового чемпионата Европы во вторник, 27 июня, сборная Украины сыграет с Испанией, а Хорватия померяется силами с Румынией.

В четвертьфинале украинцы встретятся со сборной, которая займет первую или вторую строчку квартета D. Это будет Франция, Швейцария, Норвегия или Италия.

Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

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