Румыния – Украина: онлайн-трансляция матча молодежного Евро-2023

Следим за вторым поединком команды Руслана Ротаня на континентальном первенстве.

В субботу, 24 июня, молодежная сборная Украины (U-21) сыграет против команды Румынии в рамках второго тура группового этапа финального турнира Евро-2023.

Поединок состоится в румынском Бухаресте на стадионе "Стяуа". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Отметим, что в своем стартовом матче на континентальном первенстве команда Руслана Ротаня победила Хорватию (2:0). В другом поединке первого тура группы B сборная Испании одержала разгромную победу над румынами (0:3).

Финальная часть Евро-2023 (U-21) продлится до 8 июля в Грузии и Румынии. В ней принимают участие 16 национальных команд. В четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета.

Смотрите также: Молодежное Евро-2023 по футболу: группы и турнирные таблицы

Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка между молодежными сборными Украины и Румынии.