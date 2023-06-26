Испания – Украина: онлайн-трансляция матча молодежного Евро-2023

В случае победы команда Руслана Ротаня займет первое место в группе.

Во вторник, 27 июня, молодежная сборная Украины (U-21) сыграет против команды Испании в заключительном матче группового этапа финального турнира Евро-2023.

Поединок состоится в румынском Бухаресте на стадионе "Джулешти". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Обе сборные уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира, набрав по 6 очков в двух стартовых турах. Так что в очном противостоянии Украина и Испания определят победителя квартета B.

Команда Руслана Ротаня на континентальном первенстве уже победила Хорватию (2:0) и вырвала победу над Румынией (0:1). Сборная Испании одержала разгромную победу над румынами (0:3) и минимально обыграла хорватов (1:0).

Перед последним туром Испания опережает Украину благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов, поэтому "сине-желтым" нужно выигрывать очную встречу, чтобы занять первое место в группе.

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Финальная часть Евро-2023 (U-21) продлится до 8 июля в Грузии и Румынии. В четвертьфинале украинцы встретятся со сборной, которая займет первую или вторую строчку квартета D.

Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка между молодежными сборными Украины и Испании.