Росіяни запустили іранські дрони: у Повітряних силах ЗСУ попередили про небезпеку

Російська терористична армія вночі, 27 червня, випустила по Україні іранські дрони. Через це можливе оголошення повітряної тривоги вже найближчим часом.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

За даними українських військових, станом на 23:04 було здійснено пуски іранських дронів у бік території України.

"З аеродрому Приморсько-Ахтарськ здійнено запуск "Shahed", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Українців у випадку оголошення повітряної тривоги закликають бути у безпечних місцях.

Нагадаємо, ввечері, 27 червня, російські окупанти знову вдарили по Краматорську Донецької області. Окупанти ймовірно випустили ракети С-300. Відомо про 4 загиблих та 42 поранених.

Також вночі в Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів зі стратегічних бомбардувальників. Під час цього у Запоріжжі було чути звуки вибухів.

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