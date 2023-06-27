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Росіяни запустили іранські дрони: у Повітряних силах ЗСУ попередили про небезпеку

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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1694
Час на прочитання
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Росіяни запустили іранські дрони: у Повітряних силах ЗСУ попередили про небезпеку

В Україні 27 червня існує загроза ударів шахедами. / Фото: ТСН.ua

Вночі окупанти знову спробують обстріляти Україну дронами.

Російська терористична армія вночі, 27 червня, випустила по Україні іранські дрони. Через це можливе оголошення повітряної тривоги вже найближчим часом. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

За даними українських військових, станом на 23:04 було здійснено пуски іранських дронів у бік території України.

"З аеродрому Приморсько-Ахтарськ здійнено запуск "Shahed", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

Українців у випадку оголошення повітряної тривоги закликають бути у безпечних місцях. 

Нагадаємо, ввечері, 27 червня, російські окупанти знову вдарили по Краматорську Донецької області. Окупанти ймовірно випустили ракети С-300. Відомо про 4 загиблих та 42 поранених. 

Також вночі в Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів зі стратегічних бомбардувальників. Під час цього у Запоріжжі було чути звуки вибухів. 

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1694
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