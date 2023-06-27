Росіяни запустили іранські дрони: у Повітряних силах ЗСУ попередили про небезпеку

Вночі окупанти знову спробують обстріляти Україну дронами.
Російська терористична армія вночі, 27 червня, випустила по Україні іранські дрони. Через це можливе оголошення повітряної тривоги вже найближчим часом.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
За даними українських військових, станом на 23:04 було здійснено пуски іранських дронів у бік території України.
"З аеродрому Приморсько-Ахтарськ здійнено запуск "Shahed", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Українців у випадку оголошення повітряної тривоги закликають бути у безпечних місцях.
Нагадаємо, ввечері, 27 червня, російські окупанти знову вдарили по Краматорську Донецької області. Окупанти ймовірно випустили ракети С-300. Відомо про 4 загиблих та 42 поранених.
Також вночі в Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів зі стратегічних бомбардувальників. Під час цього у Запоріжжі було чути звуки вибухів.
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