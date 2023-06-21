Украина – Хорватия: онлайн-трансляция матча молодежного Евро-2023

В среду, 21 июня, молодежная сборная Украины (U-21) сыграет против сверстников из Хорватии в рамках первого тура группового этапа финального турнира Евро-2023.

Поединок состоится в румынском Бухаресте на стадионе "Джулешти". Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

На молодежном Евро-2023 команда Руслана Ротаня попала в группу B, где ее соперниками будут Хорватия, Румыния и Испания. В четвертьфинал выйдут две лучшие сборные квартета.

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Три лучшие команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка между молодежными сборными Украины и Хорватии.