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ЗСУ збили російський вертоліт Мі-24

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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ЗСУ збили російський вертоліт Мі-24

ЗСУ 21 червня збили російський Мі-24. / Фото: Вікіпедія

Окупанти втратили ще один гелікоптер.

У середу, 21 червня, Збройні сили України на одній із ділянок фронту збили російський ударний вертоліт Мі-24. 

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. 

Відомо, що російська терористична армія втратила ще один вертоліт після обіду 21 червня на одній із ділянок ліній фронту. Де саме - у Генштабі не уточнили. Також наразі невідомо, чи вдалось вижити екіпажу ворожої авіації. 

"Гарна новина. Сьогодні після обіду наші воїни збили російський вертоліт Мі-24. Вистоїмо і переможемо!", - повідомили у Генштабі. 

Зазначимо, що він початку повномасштабної війни Росії проти України російська терористична армія втратила уже 306 гелікоптерів. 

Нагадаємо, у ніч проти 18 червня Сили протиповітряної оборони збили два ворожі ударні вертольоти Ка-52

Також 22 травня українські захисники збили ворожий гелікоптер Мі-24.

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Дата публікації
Перегляди
2548
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