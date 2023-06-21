ЗСУ збили російський вертоліт Мі-24

Окупанти втратили ще один гелікоптер.

У середу, 21 червня, Збройні сили України на одній із ділянок фронту збили російський ударний вертоліт Мі-24.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Відомо, що російська терористична армія втратила ще один вертоліт після обіду 21 червня на одній із ділянок ліній фронту. Де саме - у Генштабі не уточнили. Також наразі невідомо, чи вдалось вижити екіпажу ворожої авіації.

"Гарна новина. Сьогодні після обіду наші воїни збили російський вертоліт Мі-24. Вистоїмо і переможемо!", - повідомили у Генштабі.

Зазначимо, що він початку повномасштабної війни Росії проти України російська терористична армія втратила уже 306 гелікоптерів.

Нагадаємо, у ніч проти 18 червня Сили протиповітряної оборони збили два ворожі ударні вертольоти Ка-52.

Також 22 травня українські захисники збили ворожий гелікоптер Мі-24.

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