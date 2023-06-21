ВСУ сбили российский вертолет Ми-24

Оккупанты потеряли еще один вертолет.
В среду, 21 июня, Вооруженные силы Украины на одном из участков фронта сбили российский ударный вертолет Ми-24.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Известно, что российская террористическая армия потеряла еще один вертолет после обеда 21 июня на одном из участков линий фронта. Где именно – в Генштабе не уточнили. Также пока неизвестно, удалось ли выжить экипажу вражеской авиации.
"Хорошая новость. Сегодня после обеда наши воины сбили российский вертолет Ми-24. Выстоим и победим!", — сообщили в Генштабе.
Отметим, что в начале полномасштабной войны России против Украины российская террористическая армия потеряла уже 306 вертолетов.
Напомним, в ночь на 18 июня Силы противовоздушной обороны сбили два вражеских ударных вертолета Ка-52.
Также 22 мая украинские защитники сбили вражеский вертолет Ми-24.
Читайте также:
- Путин выдал новый бред о контрнаступлении ВСУ: диктатор "уничтожил" более 900 единиц бронетехники
- Оккупанты в июне могут потерять рекордное количество средств ПВО и артиллерии — эксперт
- Ракетный удар по Запорожью – полиция показала последствия вражеской атаки (фото)