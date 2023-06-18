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ВСУ уничтожили два российских вертолета

ВСУ уничтожили два российских вертолета

ВСУ уничтожили два российских вертолета Ка-52. Иллюстративное фото — facebook.com/128brigade

Украинские военные продолжают успешно уничтожать российскую авиационную технику.

В ночь на 18 июня силы противовоздушной обороны сбили два вражеских ударных вертолета Ка-52, четыре ударных иранских БпЛА Shahed-136/131, один "Ланцет".

Также Силы обороны уничтожили семь вражеских разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня типов "Орлан-10", "Орлан-30", Zala и Supercam.

Ка-52 "Аллигатор" — российский ударный вертолет стоимостью $16,1 миллиона. У него есть вооружение для уничтожения бронированной техники, воздушных целей и живой силы. Также вертолет может выполнять функции командирской машины и координировать боевые группы.

Ранее Генштаб сообщил, что российские войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток произошло 26 боевых столкновений.

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