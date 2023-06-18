"Буданов умер": в России снова "похоронили" руководителя украинской разведки

Накануне пропаганда распространяла фейк, что Буданов "получил тяжелое ранение" и "находится в коме".

Рупоры Кремля придумали фейк о том, что руководитель украинской разведки Кирилл Буданов якобы умер после тяжелого ранения.

Об этом написал бывший беглый народный депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива со ссылкой на посольства Украины в Германии.

"Теперь в Киеве думают, что с этим делать, если вчера Зеленский, явно находясь в неадекватном наркотическом состоянии, сообщил, что проводил с начальником ГУР Будановым совещание. Но будут точно скрывать этот факт, сколько будет возможно", — написал предатель Украины.

Пропаганда Кремля распространила фейк о "смерти" руководителя ГУР Кирилла Буданова. ФОТО: сундуки

Напомним, 17 июня российские средства массовой пропаганды и различные пропагандистские Telegram-каналы начали активно распространять фейки о том, что глава украинской разведки Кирилл Буданов "получил" ранения и якобы находится в коме. Мол, глава ГУР получил ранения после ракетного удара по Киеву 29 мая. Как будто именно после этого руководителя ГУР Украины доставили в Польшу, а оттуда — в Германию.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов возразил фейки о "тяжелом ранении" руководителя ГУР. По его словам, у главного разведчика Украины "Дела прекрасно, прекрасное здоровье, хороший аппетит".

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