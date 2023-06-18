Россия атаковала "Шахедами" Днепропетровщину: что известно

Ночью 18 июня Россия атаковала Днепропетровскую область иранскими ударными дронами "Шахед".

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак утром 18 июня.

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"Ночью агрессор направил на Днепропетровщину два беспилотника-шахеда". Впрочем, наши защитники неба с ПВК "Восток" их уничтожили . Больше атак на регион не зафиксировано", — сказано в сообщении чиновника.

Напомним, в ночь на 18 июня в некоторых областях была объявлена воздушная тревога. Около 2 утра в социальных сетях появилась информация о том, что на Херсонщине и Днепропетровщине возможна работа ПВО по враждебным БПЛА. В частности, взрывы слышали в Кривом Роге.

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