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Россия атаковала "Шахедами" Днепропетровщину: что известно

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Россия атаковала "Шахедами" Днепропетровщину: что известно

Россия атаковала иранскими дронами Днепропетровскую область 18 июня / Фото: ТСН.ua

Оккупанты пытались нанести удар по области двумя БпЛА.

Ночью 18 июня Россия атаковала Днепропетровскую область иранскими ударными дронами "Шахед".

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак утром 18 июня.

"Ночью агрессор направил на Днепропетровщину два беспилотника-шахеда". Впрочем, наши защитники неба с ПВК "Восток" их уничтожили . Больше атак на регион не зафиксировано", — сказано в сообщении чиновника.

Напомним, в ночь на 18 июня в некоторых областях была объявлена воздушная тревога. Около 2 утра в социальных сетях появилась информация о том, что на Херсонщине и Днепропетровщине возможна работа ПВО по враждебным БПЛА. В частности, взрывы слышали в Кривом Роге.

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Дата публикации
Просмотры
462
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