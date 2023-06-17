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Ночью в Херсоне прогремели взрывы — СМИ

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1042
Время на прочтение
1 мин
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Ночью в Херсоне прогремели взрывы — СМИ

Ночью журналисты сообщили о взрывах в Херсоне

Заканчивается достаточно неспокойная ночь для украинцев.

После отбоя воздушных тревог в Украине, охвативших ряд регионов, около 5 утра по Киеву в Херсоне были слышны взрывы.

Об этом сообщили местные журналисты.

Однако они не озвучили подробности инцидента.

Воздушная тревога, к слову, в этот момент не была объявлена.

Ожидаем детали и официальное подтверждение.

Добавим, что ранее российские войска нанесли массированный ракетный удар по Херсону. Есть много раненых. Обстреливали оккупанты Таврический микрорайон, Корабельный район и центральную часть города.

Напомним, что дрон Vampire доставил гуманитарку жителям затопленного левого берега Херсонщины.

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Дата публикации
Просмотры
1042
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