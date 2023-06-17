Ночью в Херсоне прогремели взрывы — СМИ

После отбоя воздушных тревог в Украине, охвативших ряд регионов, около 5 утра по Киеву в Херсоне были слышны взрывы.

Об этом сообщили местные журналисты.

Однако они не озвучили подробности инцидента.

Воздушная тревога, к слову, в этот момент не была объявлена.

Ожидаем детали и официальное подтверждение.

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Добавим, что ранее российские войска нанесли массированный ракетный удар по Херсону. Есть много раненых. Обстреливали оккупанты Таврический микрорайон, Корабельный район и центральную часть города.

Напомним, что дрон Vampire доставил гуманитарку жителям затопленного левого берега Херсонщины.