Ночью в Херсоне прогремели взрывы — СМИ

Заканчивается достаточно неспокойная ночь для украинцев.
После отбоя воздушных тревог в Украине, охвативших ряд регионов, около 5 утра по Киеву в Херсоне были слышны взрывы.
Об этом сообщили местные журналисты.
Однако они не озвучили подробности инцидента.
Воздушная тревога, к слову, в этот момент не была объявлена.
Ожидаем детали и официальное подтверждение.
Добавим, что ранее российские войска нанесли массированный ракетный удар по Херсону. Есть много раненых. Обстреливали оккупанты Таврический микрорайон, Корабельный район и центральную часть города.
Напомним, что дрон Vampire доставил гуманитарку жителям затопленного левого берега Херсонщины.
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