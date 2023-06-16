В Херсонской области россияне попали в дом: погибли супруги

Ночью против 16 июня российские войска обстреляли Новоберислав Херсонской области. В результате атаки есть жертвы.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Враг вел прицельный обстрел жилых домов. Из-за попадания в один из жилищ погибли супруги", — сообщил глава областной администрации.

Женщина погибла на месте "прилета". Мужчину скончался по дороге в больницу от полученных ранений.

Прокудин сообщил, что оккупанты прицельно обстреливали жилые дома. Россияне применили реактивную и ствольную артиллерию.

Как сообщалось, в Украине 16 июня была объявлена воздушная тревога. Были уничтожены все 12 вражеских целей : шесть "Калибров" и шесть "Кинжалов".

На этот раз направлением атаки армии Российской Федерации стала Киевская область. В частности, жители Киева слышали взрывы, связанные с работой ПВО.

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