17 июня — какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 17 июня, в православном календаре – день памяти святого Митрофана, патриарха Царьградского. Родился он в Риме в III веке и его отец, Домиан, отверг в те времена ошибочные учения язычников, и начал проповедовать Слово Божие. Вся он тогда Митрофана и еще старшего сына, и поехал в Византию. Там свою учебу они продолжили у епископа Тита. Увидел он усердие Домиана и назначил его своим преемником. Митрофан же сошел на епископский престол сразу после своего отца и брата. Случилось это в 316 году.

Вскоре в Византию с визитом прибыл император Константин, которому очень понравился и сам город и епископ Митрофан. Много времени он провел в беседах с ним, хотя епископ уже был в летах. Попросил тогда правитель сопровождать его в Рим.

Спустя еще некоторое время Константин перенес свою столицу в Византию и перевел туда Митрофана. В 325 году состоялось I Вселенское собрание епископата в Никее. На нем Митрофана сделали патриархом. К тому времени святителю было уже 116 лет. Спустя год святой человек мирно умер.

Приметы 17 июня

Народные приметы 17 июня / Фото: Pexels

Дождь, значит, еще несколько дней будет дождь.

Сильно пахнет цветами, будет дождь.

На восходе солнца душно, ждите плохой погоды.

Что завтра нельзя делать

Среди наших предков существовали поверья, что в этот день нельзя заниматься каким-либо трудом в доме. Также лучше не выполнять никаких манипуляций со своими волосами. Цветы рвать нежелательно, это может принести несчастье. Также не вступайте в конфликт с родными, потому что ссора затянется.

Что можно делать завтра

Верующие любили Митрофана за праведную жизнь. В этот период крестьяне производили немало работ в полях и на огороде. Например, поливали овощи, окучивали и пропалывали грядки. Удачным день считался для подкормки, поэтому обязательно вносили навоз.

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