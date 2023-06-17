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В Мариуполе бастуют водители: названная причина

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Мариуполе бастуют водители: названная причина

В Мариуполе постоянно растут цены / Фото: t.me/mariupolrada

Гуманитарный кризис на ТОТ: в Мариуполе водители горводоканала объявили забастовку

Водителям не выплачивают зарплату в течение двух месяцев.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Из-за преступной мобилизации на временно оккупированных территориях возник дефицит рабочих мужских рук. В частности, не хватает шахтеров, металлургов, инженеров, строителей, слесарей, водителей, врачей и других специальностей. Худшая ситуация на ТОТ Донецкой области. Следовательно, водители горводоканала оккупационной администрации в г. Мариуполь объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты в течение двух месяцев.

В общем, ситуация на ТОТ Донетчины критическая. Цены постоянно растут. Коммунальные услуги выросли на 20%, топливо – на 20%. Продукты первой необходимости за полгода выросли с 20 до 45%.

Центр национального сопротивления призывает местное приближение деоккупации украинских городов и передавать информацию о враге. Сделать это можно из-за сопротивления телеграмм-бот.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе днем 30 мая раздались взрывы в районе "Азовстали".

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Дата публикации
Просмотры
360
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