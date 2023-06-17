В Запорожье прогремели взрывы — СМИ

В ночь на 17 июня по информации журналистов, в Запорожье раздались взрывы.

Об этом местные журналисты сообщили в пабликах.

Они указали на то, что сначала раздались звуки взрывов, а позже – сигнал воздушной тревоги.

Позже воздушная тревога распространилась на ряд украинских областей из-за угрозы применения баллистики врагом.

Однако воздушная тревога длилась недолго – около получаса.

Пока нет подтверждения информации о взрывах в Запорожье. Ожидаем информацию от официальных источников.

Напомним, что ранее россияне ударили по больнице в Запорожье, есть погибшие.

В Запорожье прокуратура сообщила о подозрении бывшему депутату городского совета, который был представителем агентурной сети РФ и корректировал ракетные удары по инфраструктуре города.

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