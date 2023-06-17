Бельгия передаст Украине бронетранспортеры: подробности

В новом пакете военной помощи Бельгия передаст Украине бронетранспортеры М113.

Об этом сообщает государственная телерадиокомпания RTBF, — пишет "DW".

Правительство Бельгии в пятницу, 16 июня, одобрило 15-й пакет военной помощи для Украины объемом 11 миллионов евро.

Эти деньги будут направлены на передачу Украине гусеничных бронетранспортеров М113, которые бельгийская армия сняла с вооружения более десяти лет назад. Поэтому перед отправкой в Украину их приведут в рабочее состояние. Пока неизвестно, какое количество техники будет передано Украине.

Военная помощь Бельгии является частью координации между странами НАТО, входящими в Контактную группу по обороне Украины ("Рамштайн"), и отвечает конкретным запросам Украины.

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"Поддержка Украины — это не соревнование между странами-партнерами, а результат согласованного подхода, направленного на лучшее удовлетворение потребностей на местах. Этот новый пакет помощи полностью соответствует этой логике", — заявила министерша обороны страны Человек Дедондер.

Накануне 9 июня Бельгия объявила о передаче Украине партии 105-мм артиллерийских снарядов на сумму 32,4 миллиона евро. С учетом этих поставок общая сумма военной летальной и нелетальной помощи Бельгии Украине достигнет 306 миллионов евро, отметили тогда в минобороны страны.

Напомним, что ранее сообщалось, что Испания передаст Украине 20 БТР и 4 отремонтированных Leopard.