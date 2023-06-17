Астрологический прогноз на 17 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нежелательно начинать новые дела, даже если речь идет всего лишь о бытовых хлопотах – они будут двигаться медленно и не увенчаются ожидаемым результатом.
Символ дня: Гидра.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: обсидиан, ламбрадор, цветная яшма, белый опал.
За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус.
Болезни дня: вследствие снижения иммунитета могут дать о себе знать сердечно-сосудистые заболевания.
Питание дня: звезды рекомендуют в этот лунный день отказаться от мяса и мясодержащих продуктов, зато совсем не против того, чтобы в рацион была включена выпечка.
dummyСтрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.
Дачные работы дня: можно обрезать деревья и кусты, удаляя засохшие ветви.
Магия и мистика дня: гадать можно только в крайнем случае, когда иначе ответ на важный вопрос нельзя получить.
Сны дня: сны нынешней ночи могут оказаться мрачными и морально тяжелыми, но доверять им не стоит – они не сулят ничего страшного, главное, правильно трактовать их символы.
Табу дня: нельзя разговаривать с незнакомцами.
Цитата дня: "Любовь – это упоение. Но не упоение плоти, а упоение душ" (Эрих Мария Ремарк).
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