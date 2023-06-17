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Астрологический прогноз на 17 июня

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
242
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 17 июня

Астрологический прогноз на 17 июня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нежелательно начинать новые дела, даже если речь идет всего лишь о бытовых хлопотах – они будут двигаться медленно и не увенчаются ожидаемым результатом.

Символ дня: Гидра. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: обсидиан, ламбрадор, цветная яшма, белый опал. 

За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус. 

Болезни дня: вследствие снижения иммунитета могут дать о себе знать сердечно-сосудистые заболевания. 

Питание дня: звезды рекомендуют в этот лунный день отказаться от мяса и мясодержащих продуктов, зато совсем не против того, чтобы в рацион была включена выпечка. 

dummyСтрижка дня: от стрижки необходимо отказаться. 

Дачные работы дня: можно обрезать деревья и кусты, удаляя засохшие ветви. 

Магия и мистика дня: гадать можно только в крайнем случае, когда иначе ответ на важный вопрос нельзя получить. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут оказаться мрачными и морально тяжелыми, но доверять им не стоит – они не сулят ничего страшного, главное, правильно трактовать их символы. 

Табу дня: нельзя разговаривать с незнакомцами.

Цитата дня: "Любовь – это упоение. Но не упоение плоти, а упоение душ" (Эрих Мария Ремарк). 

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Дата публикации
Просмотры
242
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