Астрологический прогноз на 17 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нежелательно начинать новые дела, даже если речь идет всего лишь о бытовых хлопотах – они будут двигаться медленно и не увенчаются ожидаемым результатом.

Символ дня: Гидра.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: обсидиан, ламбрадор, цветная яшма, белый опал.

За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус.

Болезни дня: вследствие снижения иммунитета могут дать о себе знать сердечно-сосудистые заболевания.

Питание дня: звезды рекомендуют в этот лунный день отказаться от мяса и мясодержащих продуктов, зато совсем не против того, чтобы в рацион была включена выпечка.

dummyСтрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.

Дачные работы дня: можно обрезать деревья и кусты, удаляя засохшие ветви.

Магия и мистика дня: гадать можно только в крайнем случае, когда иначе ответ на важный вопрос нельзя получить.

Сны дня: сны нынешней ночи могут оказаться мрачными и морально тяжелыми, но доверять им не стоит – они не сулят ничего страшного, главное, правильно трактовать их символы.

Табу дня: нельзя разговаривать с незнакомцами.

Цитата дня: "Любовь – это упоение. Но не упоение плоти, а упоение душ" (Эрих Мария Ремарк).

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