Дрон Vampire доставил гуманитарку жителям затопленного левого берега Херсонщины: щемящее видео

Российские террористы после подрыва Каховской ГЭС отказались помогать жителям оккупированного левого берега Херсонщины, а потому ВСУ любыми методами пытаются спасти человеческие жизни. Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал, как ударный дрон Vampire доставляет гуманитарную помощь украинцам, живущим в оккупации.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Михаил Федоров опубликовал видео работы украинского ударного дрона Vampire, ранее уничтожавшего врага на фронте. Теперь ВСУ с помощью современной техники помогают жителям оккупированного левого берега Херсонской области. Россияне, совершив теракт на Каховской ГЭС, бросили украинцев на произвол судьбы в подтопленных регионах.

"Эксклюзивные кадры с временно оккупированного левого берега Днепра. Россияне не эвакуируют местных из затопленных районов и не дают сделать это Украине. Но на помощь приходят технологии. Украинский ударный дрон Vampire, ранее уничтожавший врага, доставляет гуманитарную помощь украинцам в оккупации. Украина ежедневно борется". за жизнь людей, оказавшихся в ловушке", — написал Федоров.

Украинский ударный дрон Vampire передает помощь жителям Херсонщины на левом берегу

Напомним, воины ВСУ спасли семью с двумя детьми из оккупированных Олешек Херсонской области. Им раньше наши защитники сбрасывали с дрона воду, а затем эвакуировали на подконтрольную Украине территорию.

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